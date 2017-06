Jovens são presos com mais de 100 quilos de maconha

Aproximadamente 113 kg de maconha foram apreendidos na noite desta terça-feira (06) na MG-188, município de Paracatu. Dois jovens foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com dois carros e cerca de R$ 400 apreendidos.

A Polícia Militar (PM) informou que recebeu uma denúncia sobre indivíduos que estariam em dois veículos com drogas, que havia saído de Uberlândia com destino a Paracatu. Foi montado um bloqueio policial na MG -188, no trevo de saída da cidade sentido a Guarda-Mor.

Ainda conforme a ocorrência dois jovens, de 27 e 28 anos, foram abordados em um dos carros e, durante buscas, a droga foi encontrada. O condutor do outro veículo fugiu por uma estrada de terra ao perceber o bloqueio. A PM disse que houve perseguição, mas o suspeito conseguiu fugir. Dentro do carro abandonado havia vestígios da droga.

A polícia segue em rastreamento e o crime será investigado.

Foto: Polícia Militar/Divulgação