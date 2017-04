Jovem tem turbante arrancado e cerveja jogada na cabeça durante formatura em MG

Mais um caso de preconceito foi registrado em Minas Gerais. A Polícia Civil de Uberlândia vai investigar um caso de uma jovem que teve o turbante arrancado da cabeça por alguns participantes durante uma festa de formatura no último fim de semana. Os agressores, não satisfeitos, ainda jogaram cerveja na cabeça da vítima. O caso ganhou repercussão depois que ela postou um depoimento no Facebook e recebeu o apoio de milhares de pessoas.

De acordo com a jovem, ela participava de uma festa de formatura de engenharia civil da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e utilizou um turbante. “No início, muitos olhares incomodados, mas os vários elogios me acalmavam”, disse em depoimento postado nas redes sociais.

A situação de desconforto e tristeza piorou próximo ao fim da festa. “Já do lado de fora um cara branco puxou meu turbante forte. Disse para ele soltar e saí. Quando passei por ele novamente, sozinha, ele puxou pela segunda vez, fiquei tão brava que gritei para ele não tocar no meu turbante. Ele acenou para os amigos virem. Quando juntaram em uma rodinha, um deles puxou o turbante da minha cabeça e jogou no chão. Quando fui catar, incrédula do que estava acontecendo, jogaram cerveja em mim. Muita cerveja. Fiquei cega, saí desesperada para achar meus amigos. Sabia que se ficasse ali poderia até ter mais agressões físicas”, explicou a jovem.