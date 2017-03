Na manhã desta quinta-feira (02), um jovem de 19 anos, foi morto a tiros, no cruzamento das avenidas dos Buritis e Sândalos, no Bairro Jaraguá, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, Vinícius Ricardo de Oliveira Dias, empurrava a motocicleta no momento que foi atingido por três tiros nas costas e abdômen. Ainda não se sabe o motivo do crime. A Polícia suspeita que seja dívida com drogas. O autor do crime fugiu.