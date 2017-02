Passageiro é morto a tiros em Uberlândia

Na noite desta quarta-feira (22), um rapaz de 25 anos que estava no passageiro de um veículo, foi morto a tiros no Bairro Alto Umuarama, em Uberlândia. Segundo a Polícia Militar, a vítima e o motorista do carro seguiam pela Avenida Dom Pedro II quando foram atingidos pelos tiros. O motorista do carro que também foi baleado, parou em um posto de combustíveis e pediu socorro.

O motorista foi encaminhado para o Hospital de Clinicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e seu estado é grave. Já o jovem que morreu no local foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia investiga o caso.