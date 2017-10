Jovem é estuprada por homem que conheceu em boate

Uma jovem de 23 anos foi estuprada por um homem de 32 na saída de uma boate no centro de Uberlândia, na madrugada desta segunda-feira. O suspeito foi preso pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem disse que conheceu o homem em uma boate, mas não teve nenhum tipo de relacionamento com ele. A jovem disse que , ao deixar a casa noturna, foi perseguida pelo homem e forçada a entrar em um carro.

De acordo com a PM, a vítima disse que foi levada para uma casa na Rua Tenente Marcondes, também no centro, onde ele tentou estrangulá-la e estuprada. Desesperada, a mulher pediu para sair de lá e foi levada pelo suspeito até a casa de uma amiga.

Chegando no imóvel, a jovem acionou a PM e denunciou o estupro. Ela informou o endereço para onde foi levada e militares foram até o imóvel. O suspeito foi encontrado na casa, mas não quis abrir o portão para os policiais, que tiveram de arrombar as portas. Contudo, quando entraram na casa, os militares não encontraram o homem, que fugiu por uma janela e se escondeu no imóvel vizinho. A casa foi cercada e ele acabou preso.

O homem resistiu à ordem dos policiais, mas acabou sendo algemado e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil na cidade. A vítima foi levada para uma unidade de saúde da cidade e passou por exames médicos.