Jovem é atacada por Pitbull logo após tirar Selfie com cão

JOSÉ VÍTOR CAMILO

Instantes depois de tirar uma foto abraçada com o cachorro pitbull de sua família, uma mulher de 26 anos foi atacada pelo animal e sofreu diversos ferimentos pelo corpo, na última segunda-feira (23), em Machado, no Sul de Minas. Na tentativa de acabar com o ataque, o pai da vítima atirou um bloco de concreto no cachorro, porém, acabou acertando também a cabeça da filha, que desmaiou.

A dona de casa Janaína da Silva conta que estava na casa de seus pais, por volta das 17h, quando resolveu brincar um pouco com o cão e tirar umas fotos, como sempre fazia. “Fiz carinho nele e tirei as selfies. Quando eu virei as costas, ele veio e me mordeu no braço. Ele não soltava e eu comecei a pedir socorro para os meus pais”, lembra.

Primeiramente, a mãe da jovem tentou jogar água no cachorro para frear o ataque. Sem sucesso e com o animal já mordendo a cabeça da filha, o pai de Janaína resolveu intervir, pegando um bloco de concreto que estava no local. “Meu pai desesperou, acabou errando e me acertou também. Foi quando eu desmaiei”, detalhou.