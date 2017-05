Na manhã desta quarta-feira (03), foi encontrado o corpo da jovem que foi sequestrada por três homens e colocada à força dentro de um veículo no Bairro Canaã, em Uberlândia, no último sábado (29). Foram quatro dias de buscas pela jovem Jhennifer Batista dos Santos, de 24 anos. A família amanheceu com a notícia do encontro do cadáver. O corpo de Jhennifer foi jogado dentro de um córrego, no Bairro Chácaras Dourdinho. A Polícia Civil investiga o caso.