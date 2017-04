Jovem coloca porquinho-da-índia no microondas e causa revolta na internet. Veja o vídeo!

Uma jovem de 16 anos, moradora da cidade de Estância Velha, no Rio Grande do Sul, está sendo acusada de colocar um porquinho-da-índia em um micro-ondas, filmar e compartilhar as imagens nas redes sociais. Na manhã desta quinta-feira (27), o assunto era o mais comentado do país no Twitter.

FOTO: REPRODUÇÃO / TWITTER LEGENDA

Em prints compartilhados nas redes, a adolescente diz que teve suas contas no Twitter e Instagram “roubadas”. Em um post, ela mostra uma publicação do seu pai, diz que já sofreu o castigo e pede para que as pessoas a deixem pois, segundo a adolescente, ela “está surtando”.