Idoso mata esposa em Uberlândia

Na tarde deste domingo, uma mulher de 55 anos foi encontrada morta com um tiro na cabeça no Bairro Santa Luzia, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, a princípio foi passado que a vítima teria cometido suicídio, mas após investigação a polícia confirmou que o local foi alterado e o marido da mulher, um idoso de 71 anos, que foi preso sob a suspeita de feminicídio. A funerária removeu o corpo e encaminhou a uma Unidade de Atendimento Integrado (UAI) para atestar o óbito e, em seguida, conduziu ao Instituto Médico Legal (IML).