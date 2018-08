Jogos Escolares Municipais (Jemu) começam neste fim de semana

Começa neste sábado (18) a 12ª edição dos Jogos das Escolas Municipais (Jemu). A competição reunirá mais de três mil estudantes de Uberlândia, com idade entre oito e 16 anos, de 38 escolas de ensino fundamental. As primeiras disputas do torneio promovido pela Prefeitura de Uberlândia acontecerão simultaneamente nas escolas municipais Professor Luis Rocha e Silva e Professor Otávio Batista Coelho Filho, das 8h às 17h30. A abertura oficial será na Arena Sabiazinho, no domingo (19), às 10h.

As demais competições serão aos sábados e domingos, sempre das 7h às 18h. Ao todo, serão 14 dias de jogos nas modalidades futsal, handebol, vôlei, peteca e dama, além da novidade deste ano, a carimbada, conhecida também como queimada. Durante os Jemu, a Secretaria de Educação oferecerá transporte para os participantes. O encerramento desta edição está previsto para o dia 10 de outubro, às 14h, no auditório do Centro Administrativo Municipal.

Entre os objetivos dos Jemu, destacam-se promover o intercâmbio social e esportivo, contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, estabelecer e reforçar elos entre os estudantes e suas escolas e estimular a inclusão social através do esporte. Os Jemu ainda servem para revelar talentos no esporte. Geralmente, as disputas são acompanhadas por técnicos de clubes da cidade.

“Muitas vezes, surgem convites para os alunos ingressarem em equipes esportivas profissionais e representarem Uberlândia em competições estaduais e nacionais”, disse o coordenador dos Jemu, Osmar Rodrigues de Oliveira.

Neste ano, as competições acontecerão na Praça de Esportes Minas Gerais (antigo UTC), Arena Sabiazinho e escolas municipais Professor Otávio Batista Coelho Filho (Brasil) e Professor Luis Rocha (Tubalina).

Cronograma dos Jemu 2018 (data, horário e local dos jogos):

– 18 de Agosto (sábado) – 7h às 18h – Escola Luís Rocha e Silva e Escola Otávio Batista

– 19 de Agosto (domingo) – 10h – Arena Sabiazinho (Abertura oficial)

– 26 de Agosto (domingo) – 7h às 18h – Escola Luís Rocha e Silva e Escola Otávio Batista

– 31 de Agosto (sexta-feira) – 7h às 18h – Escola Luís Rocha e Silvae Escola Otávio Batista

– 01 de Setembro (sábado) – 7h às 18h – Praça de esportes (UTC) e Escola Luís Rocha e Silva

– 02 de Setembro (domingo) – 7h às 18h – Praça de esportes (UTC) e Escola Luís Rocha e Silva

– 08 de Setembro (sábado) – 7h às 18h – Praça de esportes (UTC) e Escola Luís Rocha e Silva

– 09 de Setembro (domingo) – 7h às 18h – Praça de esportes (UTC) e Escola Luís Rocha e Silva

– 16 de Setembro (domingo) – 7h às 18h – Praça de esportes (UTC) e Escola Luís Rocha e Silva

– 22 de Setembro (sábado) – 7h às 18h – Praça de esportes (UTC) e Escola Luís Rocha e Silva

– 23 de Setembro (domingo) – 7h às 18h – Praça de esportes (UTC) e Escola Luís Rocha e Silva

– 29 de Setembro (sábado) – 7h às 18h – Praça de esportes (UTC) e Escola Luís Rocha e Silva

– 30 de Setembro (domingo) – 7h às 18h – Praça de esportes (UTC) e Escola Luís Rocha e Silva

– 06 de Outubro (sábado) – Período eleitoral – Não haverá atividades

– 07 de Outubro (domingo) – Período eleitoral – Não haverá atividades

– 10 de Outubro (quarta-feira) – 14h – Auditório do Centro Administrativo Municipal (Encerramento)

SECOM