Na madrugada desta quinta-feira (11), uma joalheria no Bairro Aparecida, em Uberlândia, foi algo dos criminosos. De acordo com a Polícia Militar, três bandidos encapuzados quebraram a vitrine e portas com um veículo invadiram a joalheria e roubaram joias e relógios. Os objetos de ouro que ficam guardados nos cofres não foram furtados. O prejuízo foi de R$ 25 mil.