Joalheria de shopping é assaltada em Uberlândia

Um homem armado com uma pistola, roubou quase R$ 70 mil em produtos de uma joalheria dentro de um Shopping, em Uberlândia. O crime aconteceu por volta de 11h da manhã desta quinta-feira (12). Duas funcionárias foram abordadas pelo assaltante que levantou a blusa, mostrando a arma. Ele exigiu que elas abrissem o cofre e colocassem a pasta de joias dentro da mochila dele.

Após cometer o crime, o bandido, que usava uma camiseta azul com listras brancas, fugiu a pé, sentido à Avenida Rondon Pacheco, sem se preocupar com as câmeras de segurança. No entanto, as imagens serão analisadas pelas autoridades policiais.

Em nota, a assessoria de comunicação do shopping informou que, “ao identificar a situação, a equipe de segurança acionou a Polícia Militar, que segue com as buscas pelo suspeito. O Shopping está à disposição das autoridades para colaborar no que for necessário nas investigações”.

foto: Ilustrativa