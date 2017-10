Jemu tem programação intensa com competições de final e semifinal

O fim de semana foi agitado para alunos de 45 escolas da rede municipal de Uberlândia. Com alunos entre 8 e 16 anos, mais uma etapa da 11ª edição dos Jogos das Escolas Municipais (Jemu) aconteceu durante este sábado (30) e domingo (1º) em dois pontos da cidade. Escolas da zona rural competiram pela final, já as do setor urbano jogaram pela semifinal do campeonato. No próximo sábado (7), acontecem as finais da zona urbana.

Arena Sabiazinho

Palco das finais, a Arena Sabiazinho recebeu 11 competições neste domingo (1º). Escolas da zona rural disputaram durante, todo o dia, finais de dama, futsal masculino e feminino, e handebol masculino e feminino. Famílias e amigos dos jogadores ocuparam as cadeiras do estádio como numa torcida organizada.

Aluno da Escola Municipal Inspertora France Abadia Machado Santana, Caio Araújo Arantes, de 9 anos, foi campeão no handebol masculino categoria 01 (9 e 10 anos). “Pra mim foi muito legal participar da competição. O resultado mostra muita força de vontade do nosso time, treinamos muito por esse troféu. Vou usar essa medalha com orgulho”, afirma o capitão do time.

Também campeão, Maikon Oliveira Silva Amaral, de 15 anos, competiu no futsal masculino categoria 04 (15 e 16 anos) e não poderia estar mais feliz com o resultado. “Participar dos jogos foi uma grande oportunidade. Nosso time sempre treina e conseguimos o resultado esperado, fomos campeões, mas o mais importante foi participar”, conta o zagueiro representante da Escola Municipal Freitas Azevedo.

EM Otávio Batista

Programada para receber outros jogos, a Escola Municipal Otávio Batista também fez parte do cenário do Jemu. Com competições de handebol e vôlei masculino e feminino da zona urbana e jogos de dama entre escolas da região urbana e rural, diversos jogos de semifinal aconteceram no local. As competições finais acontecerão no próximo sábado (7).

Para Osmar Rodrigues, coordenado do Jemu, os jogos também servem de oportunidade para revelar grandes talentos do esporte. “Em todas as edições dos Jemu, olheiros acompanham e convidam os alunos, oferecendo bolsas para representar os clubes da cidade”, revela.

Jemu

Os Jemu foram idealizados no primeiro mandato do prefeito Odelmo Leão (2005 – 2008) e sua primeira edição foi no ano de 2005, com a participação de mais de 50 escolas. Devido ao sucesso, o campeonato foi incluído no calendário esportivo escolar municipal. A expressividade alcançada fez com que os jogos se tornassem uma espécie de vitrine para técnicos esportivos de clubes da cidade e da região. As competições ainda contribuem para melhorar a socialização, o rendimento escolar e a disciplina, além de vários outros benefícios adquiridos com a prática esportiva.

Entre os objetivos dos Jemu destacam-se a promoção da continuidade curricular da disciplina de Educação Física, a realização de intercâmbios sociais entre os participantes, o incentivo da prática esportiva e o incentivo para novos talentos dos esportes, entre outros.

Confira os resultados das escolas da zona rural clicando aqui

SECOM