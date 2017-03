Ivete Sangalo pede carona e surpreende fã

O Tempo – de Salvador

Imagine a seguinte situação: você está dirigindo em Salvador e, repentinamente, vê Ivete Sangalo na calçada pedindo carona. Difícil de acreditar, não é mesmo? Contudo, foi o que aconteceu com uma fã da cantora na manhã desta segunda-feira (27).

Em sua conta no Instagram, Ivete contou que precisou resolver um problema pessoal, mas ficou sem carro e, por isso, pediu ajuda. Em um vídeo, a cantora explicou como tudo aconteceu. A fã estava passando e ela pediu uma carona. “Ela disse: eu vou para o lado do Campo Grande. Aí eu falei: então me deixa lá”, disse.

A fã, incrédula com a situação, imaginou que ela seria alvo de uma pegadinha. “Ela tá achando que é pegadinha, mas não é não. Ela tem que me dar carona, ela disse que ia me dar carona até chegar em casa. Obrigada, viu Lore”, agradeceu Ivete.

Veja o vídeo: