Ivete Sangalo está de volta a Uberlândia

Show será dia 30 de setembro no Castelli Master. Ingressos estão à venda.

A música toca e os acordes são conhecidos. A melodia envolve e, com certeza, começa a vontade de dançar. A voz marcante só faz confirmar o que já se sabia desde o início: é uma música de Ivete Sangalo, que se apresenta em Uberlândia no dia 30 de setembro, no Castelli Master. A realização do show é da GBM Promoções e a noite contará ainda com a dupla revelação do Brasil Bruninho e Davi, além da Dj Fran kirsch.

Os ingressos já estão à venda pelo site Realista e a partir da próxima segunda-feira (19/06) na loja oficial do evento no Uberlândia Shopping. Com mais de 20 anos de carreira, Ivete Sangalo é uma das celebridades mais marcantes do Brasil e ao longo da sua trajetória totaliza mais de 300 canções, sem contar as participações especiais. Já vendeu mais de 15 milhões de cópias, e recebeu mais de 150 prêmios nacionais e internacionais, como o Grammy Latino e Shorty Awards e realiza uma média de 10 shows por mês (eleitos em 2015 e 2016 como “Melhor Show”, no Prêmio Jovem Brasileiro).

Ivete passeia por diversos gêneros artísticos. Esteve no comando de programas de televisão como Estação Globo (2005-2008) e Superbonita (2015 e 2016), além de ter sido jurada do programa SuperStar e é técnica do The Voice Kids. Como atriz, tem no currículo a participação em filmes, novela (Gabriela) e participações em seriados (Brasileiras e Brava Gente). Ainda na telinha, Ivete tem uma participação especial como Supertécnica do The Voice Brasil (2016). Além disso, realizou a dublagem de uma das personagens do filme Aviões, da Disney (2013) e é a dubladora da Smurf-Magnólia, no filme Os Smurfs e A Vila Perdida, que chegou ao cinema em abril (2017). Ivete dá voz à personagem dublada por Julia Roberts na versão original da animação.

Mas essa é só uma faceta dessa baiana que ama a música e estar perto da sua legião de fãs conquistados ao longo da sua carreira. Ao todo, são mais de 300 fã-clubes registrados, o site oficial da artista recebe cerca de 350 mil visitas mensais, e suas redes sociais somam mais de 43 milhões de seguidores. Sempre presente e atuante, a cantora utiliza a ferramenta para se manter cada vez mais próxima dos seus fãs. A baiana é a personalidade feminina brasileira mais seguida nas redes sócias, de acordo com listas divulgadas pela Forbes em 2015 e 2016.

Música

“Ainda lembro da primeira vez que entrei no estúdio e a emoção que senti quando ouvi minha primeira música tocar no rádio. Estava em casa com minha mãe e pulávamos feito loucas”, diz Ivete Sangalo. E a emoção continua até hoje. O Multishow Ao Vivo – Ivete Sangalo no Maracanã, lançado em 2007, foi o DVD mais vendido pela Universal Music no mundo em todos os tempos.

Na sua carreira, a cantora já se apresentou com alguns dos cantores mais prestigiados do mundo, a exemplo de Brian McKnight, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Juanes e Shakira. As turnês e shows internacionais também fazem parte da carreira. Ivete é a única artista estrangeira a se apresentar em todas as edições do Rock in Rio Lisboa (Portugal), e, de maneira inédita, comandou dois shows na edição de 2016. Ivete esteve presente também na estreia do Rock in Rio em solo norte-americano, no Rock in Rio Las Vegas (2015). A apresentação foi elogiada pelo jornal Los Angeles Times, caracterizando o show como “uma exibição fabulosa do seu carisma e magnetismo”. Ela também já realizou shows na Alemanha, Holanda, Espanha, Itália, Inglaterra, Uruguai, Paraguai, Canadá, Angola, Estados Unidos e Argentina. No dia 04 de setembro de 2011 gravou o seu primeiro DVD internacional, que teve como palco um dos templos mundiais de eventos, o Madison Square Garden, em Nova York, Estados Unidos.

As duas décadas de carreira, marcadas por produção incessante, servem de combustível. As previsões para o futuro é de mais trabalho. Em fevereiro, além de ter comandado o Carnaval em Salvador, Ivete foi enredo da Escola de Samba Acadêmicos da Grande Rio, com o samba “Ivete: do rio ao Rio”. As apresentações na folia lhe renderam bons frutos: a artista liderou o ranking de exibição em TVS, teve o vídeo mais popular do Instagram e o álbum mais popular no Facebook, uma das personalidades mais comentadas no Twitter, além de ter sido escolhida Rainha do Carnaval Brasileiro preferida do público, em votação no site da revista Billboard norte-americana. Foi também na Billboard dos Estados Unidos que Ivete apareceu como a representante brasileira na lista “Social 50”, estreando na 14ª posição. O ranking avalia os artistas mais ativos nas redes sociais, por uma fórmula que soma o crescimento do número de fãs, amigos e seguidores, visualizações das páginas e execuções das músicas.

Ivete Sangalo em Uberlândia

Dia: 30/09/2017 (sábado)

Horário: abertura dos portões às 21h e início dos shows às 23h

Local: Castelli Master

Ingressos: https://realista.com.br/produto/show-ivete-sangalo e na loja oficial no Uberlândia Shopping

Censura: nas áreas open bar e Limit Bar é de 18 anos, sendo permitido a presença na Pista de menores de idade acompanhados de pais ou responsáveis.