Interior do Honda focado no motorista

Criado com ênfase no conforto e conectividade, o interior do Honda Civic Sedan coloca todos

os controles e interruptores vitais ao alcance do braço. Os acabamentos básicos virão de

fábrica com uma tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas, a maior tela padrão da

história do Civic. Os designs de assentos especiais da Honda Body Stabilizing ajudam a

realizar viagens enquanto o corpo aumenta o conforto por longos períodos. As mudanças de

design permitiram um layout mais simplificado do painel já contemporâneo, acrescentando

uma sensação mais moderna e ao interior. Ouvir suas músicas favoritas é mais fácil de usar

com seu telefone, rádio, mídia Bluetooth® ou USB ou um smartphone conectado para uso

com Apple CarPlay® e Android AutoTM.

Você também pode optar por um sistema de áudio Bose Civic-first com processamento de

sinal digital Bose Centerpoint 2 e Bose SurroundStage.

https://www.bariguiseminovos.com.br/curitiba/honda

Com certeza é simples encontrar o

Civic Sedan que combina com sua personalidade única.

Você ainda pode contar com: Motor padrão de 1,5 litros turbo de 4 cilindros com 192 cavalos

de potência e 192 lb-ft de torque; Faróis e lanternas de LED; Escolha de uma transmissão

automática CVT ou transmissão automática de 10 velocidades; Sistema de entretenimento

com tela sensível ao toque Display Áudio padrão de 8 polegadas com integração Apple

CarPlay® e Android AutoTM; Motor de 4 cilindros turbo de 2,0 litros opcional com 252 cavalos

de potência e 278 lb-ft de torque; Conjunto inteligente padrão Honda Sensing® de tecnologias

de segurança e assistência ao motorista.