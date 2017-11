Inscrições para o Desafio do Parque do Sabiá começam hoje (13)

Serão abertas nesta segunda-feira (13) as inscrições para o Desafio do Parque do Sabiá, prova que corresponde à 3ª etapa do Circuito de Corridas Futel 2017. A prova será realizada no dia 10 de dezembro, com largada às 8h, no Parque do Sabiá. Os interessados deverão se inscrever pessoalmente até o dia 5 de dezembro no Centro de Treinamento Danilo Faria, que fica na avenida Anselmo Alves dos Santos, 1186, Santa Mônica, de segunda à sexta, (das 6h às 12h e das 17h às 21h) e aos sábados (das 7h às 12h) ou pelo site www.timeaction.com.br. O período de inscrições está sujeito ao preenchimento das 400 vagas disponíveis.

A corrida terá distância de 7 km para pessoas com idade acima de 16 anos, sendo realizada em percurso misto (terra e asfalto), dentro do parque. “Essa é a terceira e última etapa do nosso circuito e estamos confiantes de que será um sucesso. Nas outras edições contamos com a adesão de mais de mil atletas amadores e profissionais, então esperamos que praticantes do esporte compareçam em peso para mais esse desafio”, disse Silvio Soares dos Santos, diretor-geral da Futel.

Os cinco primeiros colocados no geral (masculino e feminino) receberão troféus, enquanto os três primeiros colocados nas doze faixas etárias e na categoria especial (pessoas com deficiência) levarão mini troféus. Além disso, haverá medalhas de participação para todos os corredores que concluírem a prova. Os inscritos também terão direito ao kit atleta, contendo chip de cronometragem, camiseta e número de peito.

Participe!

O quê: 3ª etapa do Circuito de Corridas Futel

Data: 10 de dezembro, às 8h, no Parque do Sabiá

Inscrições: 13/11 à 05/12, no Centro de Treinamento Danilo Faria, na Av. Anselmo Alves dos Santos, 1186, bairro Santa Mônica, ou pelo site www.timeaction.com.br

Horários para se inscrever: segunda à sexta das 6h às 12h e das 17h às 21h e aos sábados das 7h às 12h

Valor: R$ 50

Premiação: troféus, mini troféus e medalhas de participação.

secom