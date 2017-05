Inscrições para evento de segurança e qualidade na assistência à saúde abertas

Estão abertas as inscrições para o 2º Simpósio sobre Segurança do Paciente e Qualidade na Assistência à Saúde, realizado pelo Hospital e Maternidade Municipal com apoio da Prefeitura de Uberlândia. O simpósio tem palestras, mesa-redonda, apresentação e concurso de trabalhos científicos na programação nos dias dias 23 e 24 de junho. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site do evento. O primeiro lote de inscrição, no valor promocional, vai até 4 de junho.

A segurança do paciente é um dos seis atributos de qualidade do cuidado. Como seu objetivo é oferecer a melhor assistência, tem sido de grande importância para os as pessoas em tratamento, famílias, gestores e profissionais de saúde. Durante os dois dias do simpósio, em conformidade com o tema, serão abordados outros aspectos como Programa Nacional de Segurança do Paciente, o cuidado centrado, além de discussões sobre outras vertentes que envolvem a segurança no atendimento.

O evento faz parte da programação da 6ª Semana do Cuidado Seguro do Hospital e Maternidade Municipal de Uberlândia* e abordará com os profissionais da saúde, além desse assunto, a execução de técnicas avançadas e o uso de equipamentos modernos.

Participe!

O quê: 2º Simpósio sobre Segurança do Paciente e Qualidade na Assistência à Saúde.

Inscrições: Até o dia 21 de junho, sendo que o valor promocional para o 1º Lote: R$ 20 é até dia 4 de junho. Inscreva-se no site http://www.cuidadoseguro.com.br/

Quando: 23 de junho, das 19h às 22h

24 de junho, das 8h30 às 17h

Local: Av. dos Vinhedos, 1200 – Morada da Colina

* A 6ª Semana do Cuidado Seguro é destinada ao público interno do HMMU e ocorrerá no período de 18 a 24 de junho de 2017.