Inscrições para cursos profissionalizantes estão abertas

Quem deseja aprender ou aperfeiçoar seus conhecimentos nas áreas financeira e de informática já pode ser organizar. No período de 11 e 15 deste mês, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação estará com inscrições abertas para dois cursos profissionalizantes e gratuitos. Estas são mais oportunidades que a Prefeitura de Uberlândia oferece para a população por meio do programa Ônibus Meu Ofício, que conta com ônibus adaptados que percorrem a cidade oferecendo cursos que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população, ampliar as possibilidades de emprego e melhorar os rendimentos financeiros das famílias.

Serviço:

Inscrições para cursos do Ônibus Meu Ofício

Período: De segunda-feira (11) até sexta-feira (15)

Horário: Das 13h às 17h

Curso: Informática Básica

Local para inscrição e realização do curso: Praça José Gomes Ribeiro, rua José Gomes Ribeiro, bairro Tocantins

Período de realização do curso: 18 de setembro a 31 de outubro

Horários das aulas: 13h às 14h30, 14h30 às 16h e 16h às 17h30

Vagas: 45, sendo 15 por turma

Curso: Auxiliar Financeiro

Local para inscrição e realização do curso: Praça Tenente Coronel Edson Cordeiro, rua Acre, bairro Nossa Senhora das Graças

Período de realização do curso: 19/09 até 11/10

Horário das aulas: 13h às 17h

Vagas: 20

Parceria: Câmara dos Dirigentes Lojistas de Uberlândia (CDL)

SECOM