Inscrições para Corrida da Infantaria podem ser feitas até segunda (15)

Os interessados em correr os sete quilômetros da ‘Corrida da Infantaria – 1ª etapa do Circuito de Corridas Futel 2017’, poderão se inscrever até segunda-feira (15), no Centro de Treinamento Danilo Faria, na avenida Anselmo Alves dos Santos, 1186, bairro Santa Mônica, das 7h às 12h e das 17h às 21h. Em virtude do feriado do Dia das Mães no domingo (14), o prazo foi estendido até segunda-feira (15) e a taxa de inscrição é de R$ 40. A prova é uma parceria entre a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) e o 36º BIMTz.

A corrida terá percurso de sete quilômetros para homens e mulheres com idade acima de 16 anos e será realizada em percurso misto (terra e asfalto), dentro e no entorno do batalhão. “A corrida é um dos principais fundamentos do esporte, por isso valorizamos esta modalidade. É uma parceria importante com o 36º BIMTz e com certeza teremos uma prova de alto nível”, disse Silvio Soares dos Santos, diretor-geral da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer.

Premiação

A premiação da corrida está definida assim: troféus para os cinco primeiros colocados no geral, masculino e feminino e mini troféus para os três primeiros colocados nas doze faixas etárias e na categoria especial (pessoas com deficiência). Além disso, haverá medalha de participação para todos os corredores que concluírem a prova.

Entrega do kit

O kit do atleta, contendo chip, camiseta e placa com número será entregue no dia 20 de maio, das 8h às 14h, no 36º BIMTz, que fica na avenida Aspirante Mega, 731, bairro Jaraguá.

A Corrida tem como um dos objetivos, comemorar, o Dia da Infantaria, que é uma das armas base do exército brasileiro. O Dia da Infantaria é celebrado no dia 24 de maio, data de aniversário do Brigadeiro Antônio de Sampaio, herói brasileiro da guerra do Paraguai e patrono da arma de Infantaria.

Participe!

O quê: 1ª etapa do Circuito de Corridas Futel – Corrida da Infantaria

Data: 21 de maio, às 8h, no 36º BIMTz

Inscrições: Até 15/5, no Centro de treinamento Danilo Faria, na av. Anselmo Alves dos Santos, 1186, bairro santa Mônica

Horários para se inscrever: segunda à sexta das 7h às 12h e das 17h às 21h e aos sábados das 7h às 12h (não haverá inscrições no domingo, dia 14/5)

Quanto: R$ 40

Premiação: troféus, mini troféus e medalhas de participação

