Inscrições para Corrida da Infantaria começam na segunda-feira (24)

Estão abertas nesta segunda-feira (24), as inscrições para a Corrida da Infantaria. A prova faz parte do Circuito de Corridas Futel de 2017 e é fruto de parceria do Município com o 36º Batalhão de Infantaria Motorizada (BIMTz). A competição será realizada no dia 21 de maio, com largada às 8h, no interior do 36º e os interessados deverão procurar o Centro de Treinamento Danilo Faria (que fica na avenida Anselmo Alves dos Santos, 1186, bairro Santa Mônica) para se inscrever. O local está aberto das 7h às 12h e das 17h às 21h de segunda a sexta-feira e das 7h às 12h aos sábados. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 do próximo mês ou quando as 500 vagas disponíveis forem preenchidas.

Parceria

Essa é uma das iniciativas que ocorrem em virtude de parceria firmada, no início de abril, entre a Prefeitura de Uberlândia e o batalhão. Na ocasião, o prefeito Odelmo Leão e o comandante Marcus Bonifácio assinaram um protocolo para formalização do trabalho conjunto entre instituições, que prevê a implantação de oito novos projetos de integração social na cidade, bem como a continuidade de outros três já em andamento. Os programas envolverão, além da Futel, secretarias municipais de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, com foco na formação cidadã de alunos da rede municipal e no bem-estar de pessoas na terceira idade.

Percurso e informações importantes

A corrida terá percurso de 7 km para homens e mulheres, com idade acima de 16 anos e será realizada na terra e no asfalto, dentro e no entorno do batalhão. “A corrida é um dos principais fundamentos do esporte, por isso valorizamos esta modalidade. É uma parceria importante com o 36º e com certeza teremos uma prova de alto nível”, disse Silvio Soares dos Santos, diretor-geral da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer.

Os cinco primeiros colocados no geral, masculino e feminino receberão troféus e os três primeiros colocados nas doze faixas etárias e na categoria especial (pessoas com deficiência) levarão mini troféus. Todos os corredores que concluírem a prova ganharão medalhas de participação.

O kit do atleta, contendo chip, camiseta e número de peito será entregue no dia 20 de maio, das 8h às 14h, no 36º BIMTz, que fica na avenida Aspirante Mega, 731, bairro Jaraguá.

Comemoração

A Corrida tem como um dos objetivos, comemorar, o Dia da Infantaria, que é uma das armas base do exército brasileiro. O Dia da Infantaria é comemorado no dia 24 de maio, data de aniversário do Brigadeiro Antônio de Sampaio, herói brasileiro da guerra do Paraguai e patrono da arma de Infantaria.

Participe!

O quê: 1ª etapa do Circuito de Corridas Futel – Corrida da Infantaria

Data: 21 de maio, às 8h, no 36º BIMTz

Inscrições: 24/4 a 14/5, no Centro de Treinamento Danilo Faria, que fica na avenida Anselmo Alves dos Santos, 1186, bairro Santa Mônica

Dias e horários para se inscrever: segunda a sexta das 7h às 12h e das 17h às 21h e aos sábados das 7h às 12h

Quanto: R$ 40

Premiação: troféus, mini troféus e medalhas de participação