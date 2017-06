Inscrições para as conferências municipais estão abertas

Estão abertas as inscrições para participar da 8ª Conferência Municipal de Saúde e da 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde. Os eventos acontecem entre os dias 23 e 25 de junho, no auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo. Os interessados em participar devem se inscrever até quarta-feira (21) para a Conferência de Saúde (clique aqui) e para a Conferência de Vigilância em Saúde (acesse o link).

8ª Conferência Municipal de Saúde

Entre os dias 23 e 24 de junho, acontecerá a 8ª Conferência Municipal de Saúde com o tema: ‘Saúde dever do Estado, corresponsabilidade do cidadão’. A finalidade é trabalhar as propostas apresentadas pela sociedade com foco na discussão de propostas inclusão e/ou alteração no plano municipal de saúde (de 2018 a 2021).

Cinco eixos serão base para as discussões, avaliações e proposições: 1) qualificação da atenção primaria à saúde; 2) fortalecimento das redes de atenção; 3) assistência farmacêutica; 4) gestão dos serviços e cidadania; e 5) vigilância em saúde e ações de promoção da saúde.

1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde

A 1ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde acontece no dia 25 de junho com o tema ‘Vigilância em Saúde: Direito, Conquistas e em Defesa de um SUS Público de Qualidade’. A intenção é debater a integração dos programas de todas as vigilâncias em saúde (epidemiológica, sanitária, ambiental, do trabalhador e dos laboratórios de saúde pública).

Além de elaboração de propostas para o Município, serão elencadas propostas para as conferências Estadual e Nacional. A conferência ainda prevê a eleição para escolha de delegados que participarão da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde.