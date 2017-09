Inscrições para a Oficina de Composição Coreográfica vão até domingo (13)

Continuam abertas até o próximo domingo (10) as inscrições para a oficina gratuita de Composição Coreográfica, ministrada pelo consultor de experiências artísticas Octávio Nassur. Para se inscrever, é necessário mandar um e-mail para festivaldedancadotriangulo@gmail.com, solicitando a ficha de cadastro. A atividade integra as ações da edição 2017 do Festival de Dança do Triângulo, realizado pela Prefeitura Municipal de Uberlândia.

Coreógrafos, diretores e bailarinos de todos os gênerospodem participar da oficina. Os encontros acontecerão de segunda (11) a quarta-feira (13), das 19 às 22h, na Oficina Cultural.

Festival de Dança

A oficina faz parte da programação especial do 25ª edição do Festival de Dança do Triângulo. O evento, além de ser a maior oportunidade que artistas amadores possuem de mostrar seu talento na cidade, também busca multiplicar o conhecimento das pessoas, com diversas oficinas gratuitas nos dias que antecedem o festival.

Octávio Nassur

Octávio Nassur é nacionalmente conhecido pelo envolvimento no cenário artístico do país. Foi idealizador e coordenador de importantes festivais de dança, como o FIH2 (Festival Internacional de Hip Hop) e Tapp Jaz (Festival Internacional de Dança). O multiprofissional é autor do livro ‘Culinária Coreográfica – Desmedidas de receitas para iniciantes da cozinha cênica’. Seu nome também integra a seleta lista do Guiness Book, com o recorde de ministrar 27 aulas de street dance em 27 horas seguidas.

Participe!

O quê: Oficina de Composição Coreográfica

Inscrição: até domingo (10), pelo e-mail: festivaldedancadotriangulo@gmail.com

Datas da oficina: 11 a 13 de setembro de 2017

Horários: segunda e terça-feira – 19:00 às 22:00 / quarta-feira – 08:00 às 10:00 (manhã)

Local: Oficina Cultural

Vagas: 40

Informações: 3239-2819/3239-2566