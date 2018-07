Inscrições para a o Festival de Dança do Triângulo vão até sexta (27)

Após prorrogação de prazo pela Prefeitura de Uberlândia, quem pretende participar da 26ª edição do Festival de Dança do Triângulo tem até esta sexta (27) para se inscrever. Para garantir participação, basta que os interessados preencham a ficha de inscrição e enviem um vídeo com a coreografia proposta, mediante as condições previstas no edital. O tradicional evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura acontecerá entres os dias 16 e 21 de outubro.

Inserido na memória de diversos artistas de Uberlândia e região, o Festival de Dança do Triângulo busca estimular a dança, a produção dos conteúdos culturais e o acesso aos diversos ritmos que envolvem o segmento.

Como participar

As inscrições podem ser feitas na página do Festival de Dança ou pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 17h, na Oficina Cultural, localizada na praça Clarimundo Carneiro, 204, bairro Fundinho. Outra opção é enviar a proposta via correios para a Secretaria Municipal de Cultura, na avenida Anselmo Alves dos Santos, 600, bloco 2, piso 3 do Centro Administrativo, no bairro Santa Mônica.

Palcos Livres

Já as inscrições para os Palcos Livres têm um prazo diferente, que vai de amanhã (24) até o dia 14 de setembro, com modelos de inscrição idênticos. Esta modalidade prima por atividades realizadas em espaços públicos para os mais diversos tipos de públicos, cumprindo um dos principais objetivos do Festival de Dança do Triângulo, que é apresentar os vários estilos e segmentos da dança tradicional e contemporânea, privilegiando todas as tendências e modalidades.

Encontros: razão, emoção e cena

Para este ano, o tema que ditará o ritmo do festival será “Encontros: razão, emoção e cena”. “Consiste na reflexão sobre os diversos efeitos que a dança pode causar no público, nos bailarinos amadores e profissionais, nos professores e em qualquer pessoa que tenha contato com essa forma de arte”, ressaltou a coordenadora do setor de dança da Secretaria de Cultura, Ananda da Costa Viana.

As modalidades serão distribuídas em balé de repertório, balé, dança contemporânea, dança urbana, dança de salão, dança étnica, folclórica, sapateado e jazz. O festival é voltado a grupos, escolas ou artistas independentes de diversas idades. Trata-se de um projeto institucional aprovado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (PMIC).

SECOM