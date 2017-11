Inscrições escolares podem ser feitas até sexta (17)

Quem quiser estudar nas unidades escolares da rede pública municipal de ensino têm até sexta-feira (17) para se inscrever no portal da Prefeitura de Uberlândia. O procedimento para o preenchimento de vagas para o ano letivo de 2018 pode ser feito aqui. A inscrição não garantirá a vaga e não terá validade como matrícula.

Quem não tiver computador com acesso à internet poderá se dirigir a uma escola municipal da zona urbana para fazer a inscrição, conforme horário de atendimento da instituição. Não será necessário se inscrever pela internet para escolas da zona rural, basta procurar a escola e levar a documentação necessária.

De acordo com a Instrução Normativa SME 004, publicada no Diário Oficial do Município, Edição 5.244, de 24 de outubro, a inscrição deverá ser feita pelos pais ou responsáveis por alunos menores de 18 anos de idade ou pelo próprio candidato maior de 18 anos. Os documentos necessários serão carteira de Identidade, Nacional de Habilitação, de Trabalho ou de Conselho de Classe ou certidão de nascimento ou de casamento. Também serão exigidos CPF dos responsáveis (para candidatos menores de 18 anos) ou do próprio pretendente, comprovante de endereço atual, cartão de vacina atualizado, nome da escola pretendida, ano de escolaridade e turno desejado, entre outros dados.

Resultado

Será de total responsabilidade dos pais, responsáveis ou alunos tomar conhecimento da lista de classificação, que será divulgada no dia 4 de dezembro, no link “Inscrição Escolar 2018”. As matrículas dos contemplados serão realizadas entre 11 e 15 de dezembro e perderá o direito à vaga o candidato contemplado que não efetivar a matrícula no período previsto. Caberá a cada escola elaborar sua lista de espera e divulgá-la a partir de 15 de dezembro.

Para mais informações, acesse a Instrução Normativa SME 004, publicada no Diário Oficial do Município, Edição 5.244, de 24 de outubro.

SECOM