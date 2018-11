Inscrições escolares começam na próxima segunda-feira (5)

A partir de segunda-feira (5), a Secretaria Municipal de Educação (SME) dá início ao período de inscrições para o preenchimento de vagas nas escolas municipais, Escola Cidade da Música e organizações da sociedade civil (OSCs) para o ano letivo de 2019. O cadastramento será feito no Portal da Prefeitura no caso de instituições urbanas e pessoalmente nas escolas da zona rural, ambos até dia 16 desse mês.

Como se inscrever

O registro deve ser executado pelos pais ou responsáveis de alunos menores de 18 anos ou pelo próprio candidato maior de idade. É necessário apresentar documentos nacionais de identificação do estudante, como Registro Geral (RG) ou Certidão de Nascimento, além do CPF do aluno ou de seu responsável. Também são solicitados dados como comprovante de endereço, cartão de vacina, nome da escola pretendida e turno desejado.

Quem não tiver computador com acesso à internet poderá se dirigir a qualquer instituição de ensino municipal para se cadastrar, conforme horário de atendimento.

O processo não é uma garantia automática de vaga. A efetuação das matrículas acontecerá entre os dias 17 e 21 de dezembro. Para garantir ainda mais transparência e efetividade, todas as etapas serão acompanhadas por uma comissão especializada.

Não precisam realizar a inscrição os alunos já matriculados na rede municipal e que pretendem continuar na mesma escola, quando esta oferecer continuidade de estudos nos níveis pretendidos, e os candidatos às vagas no ensino noturno da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Opções para a Escola Cidade da Música

Para a Escola Cidade da Música, os interessados podem escolher entre os cursos de violão, teclado, viola caipira, flauta doce, musicalização infantil, canto coral, guitarra, percussão e desenho.

Processo integrado com as OSCs

Pela primeira vez, as inscrições relativas às unidades administradas pelas OSCs parceiras do município serão integradas ao mesmo sistema das escolas municipais. Nos anos anteriores, estas escolas organizavam o próprio cronograma de cadastro.

De acordo com a secretária de Educação, Célia Tavares, a mudança veio para facilitar o planejamento da rede educacional municipal. “Ao padronizarmos o sistema, unificamos nossa base de dados. Assim, é possível ter o controle total de alunos inscritos para nossa rede. Isso evita que um mesmo estudante se inscreva em duas unidades ao mesmo tempo”, destacou.

Mais informações:

– Escolas municipais e organizações da sociedade civil (OSC) – Para mais informações, acesse a Instrução Normativa 004/2018, publicada no Diário Oficial do Município, edição 5.484, de 17 de outubro de 2018, disponível em http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/20278.pdf

– Escola Cidade da Música – Para mais informações, acesse a Instrução Normativa SME 005/2018, publicada no Diário Oficial do Município, edição 5.491, de 26 de outubro de 2018, disponível em http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/20339.pdf

