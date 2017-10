Inscrições abertas para intercâmbio no período de férias

A Aiesec, plataforma internacional de desenvolvimento pessoal e profissional de jovens estudantes, está com inscrições abertas para o programa de intercâmbio Empreendedor Global. Alunos de 18 a 30 anos e com inglês intermediário podem participar do processo seletivo.

Os candidatos devem acessar o formulário eletrônico disponibilizado pela Aiesec, preencher todos os dados e anexar o currículo.

Intercâmbio

O programa de intercâmbio Empreendedor Global será realizado durante o período de férias e terá duração de seis a doze semanas. Entre as diversas atividades previstas está a colaboração em projetos de Start-ups em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação, Gestão, Marketing e Engenharia.

Para mais informações sobre o intercâmbio, acesse o site da Aiesec Brasil. Em Uberlândia, o contato pode ser feito por e-mail (uberlandia@aiesec.org.br).

ufu.com.br