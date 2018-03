Inscrições abertas para curso gratuito preparatório para Enem 2018

Inscrições pode ser feitas até segunda-feira, 02 de abril A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) abre inscrições para o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição 2018. O prazo para concorrer a uma das 130 vagas ofertadas pelo Programa de Extensão e Ensino – Ações Formativas Integradas de Apoio ao Ingresso no Ensino Superior (Afin) encerra na próxima segunda-feira, dia 02 de abril.

Serão formadas turmas em dois horários. São 65 vagas para o período vespertino, com aulas das 14h às 18h, e outras 65 para o noturno (19h às 22h30).

Estudantes do 3º ano ou egressos do Ensino Médio oriundos de escolas públicas, bolsistas integrais da rede particular e refugiados podem participar. Os candidatos devem ter renda de até um salário mínimo e meio por membro da família.

Como participar

A inscrição deve ser feita com o preenchimento do formulário eletrônico.

A seleção dos candidatos será via sorteio público, agendado para o dia 03 de abril, às 14h, no Bloco 3Q – Campus Santa Mônica.

Matrículas e início das aulas

Sorteio público será realizado no dia 03 de abril (Foto: Milton Santos/Arquivo

Os candidatos sorteados deverão realizar a matrícula de 05 a 10 de abril de 2018. A documentação (ver edital) deverá ser entregue na Casa Rede/UFU, localizada na Rua Francisco Vicente Ferreira, 560 – Santa Mônica nos seguinte horários: Das 08h às 11h e das 13h30min às 18 horas.

As aulas serão ofertadas a partir do dia 16 de abril no Campus Santa Mônica da UFU, em Uberlândia – MG. O curso encerra no dia 16 de novembro de 2018.

Para mais informações entre em contato por e-mail (acoesformativasintegradas@gmail.com) ou telefone (34 3253-1814).

Cronograma do Enem 2018

O edital do Enem 2018 já foi publicado pelo Ministério da Educação. Confira as principais datas: