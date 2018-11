Imunização reúne profissionais com foco na importância das vacinas na infância

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Programa Municipal de Imunização, realizará na segunda-feira (12) o Fórum sobre Calendário Vacinal Pediátrico, que é voltado para enfermeiros, médicos, pediatras e tutores da pediatria. O evento será realizado no Hotel Mercure Uberlândia Plaza Shopping, das 15h30 às 17h, e acontece em parceria com a GSK (GlaxoSmithKline) – indústria farmacêutica e uma das fornecedoras de vacinas para o Ministério da Saúde. As inscrições podem ser feitas até hoje (8), pela internet.

Além de sensibilizar todos os profissionais sobre a importância de manter o cartão de vacina das crianças em dia, também será abordada a relevância da vacina pneumocócica 10 em alusão ao Dia Mundial da Pneumonia (12 de novembro). Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Claubia Oliveira, a doença é a principal causa de óbito de crianças com menos de cinco anos de idade no mundo.

“O Fórum busca conscientizar todos os profissionais sobre a atenção em relação às vacinas nos primeiros anos de vida de uma criança. Mas também aproveitamos a data para falar da prevenção à pneumonia. Se investirmos na prevenção, iremos diminuir os agravos em decorrência de pneumonias e, consequentemente, redução nas internações hospitalares e até na incidência de óbitos”, pontuou.

Ainda de acordo com Claubia, a cobertura vacinal da pneumocócica 10 em crianças menores de um ano está em torno de 80%, quando deveria estar em no mínimo 95%. “A dose está disponível em todas as salas de vacina e protege contra 10 tipos de pneumonia. Precisamos melhorar nossa cobertura e contamos com o apoio de todos os profissionais envolvidos nessa conscientização”, finalizou a coordenadora.

SECOM