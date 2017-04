Impressionante: vídeo mostra acidente envolvendo 20 veículos

A TV Record Minas divulgou um vídeo que mostra o momento exato de um acidente envolvendo 20 veículos no Anel Rodoviário da região Oeste de Belo Horizonte.

O fato ocorreu hoje pela manhã e imediatamente quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, bem como três carros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Um carro de passeio ficou completamente esmagado debaixo do caminhão e duas pessoas foram socorridas com ferimentos graves. A via só foi totalmente liberada por volta das 12h30, após mais de 4h de interdição parcial e completa.

Os militares dos bombeiros levaram cerca de 40 minutos para conseguir retirar o motorista do carro – que ficou sob o veículo de carga -, que estava preso às ferragens.

De acordo com o tenente Pedro Henrique Barreiros, da PMRv, o motorista do caminhão, que não teve a idade divulgada, precisou ser retirado do local às pressas, uma vez que a população tentou agredí-lo. “Ele foi levado para um local seguro e os policiais já colheram as informações. Ele alega que estava na segunda marcha e, com o giro muito alto, tentou colocar a terceira e não conseguiu. O veículo desceu um pouco no ponto morto e ele tentou pisar no freio, que esquentou e não conseguiu parar”, conta.

Ainda não há informações se o peso da carga estava dentro do permitido.