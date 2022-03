Imobiliária: Lançando, airbnb e aluguel de férias e fontes alternativas de renda imobiliária

Encontrar as melhores imobiliarias em piracicaba sp

Lançando

Os proprietários de imóveis se especializam em adicionar reparos de alto retorno às casas em

um curto espaço de tempo e, em seguida, vendê-los. Inverter pode ser lucrativo se você

souber como encontrar propriedades para consertar, tiver as habilidades necessárias para

fazer as reformas você mesmo ou supervisionar uma equipe para executá-las e tiver uma

noção dos custos subjacentes e do valor potencial de uma propriedade.

Airbnb e aluguel de férias

A demanda por aluguel casa longe de casa disparou nos últimos anos, já que muitos viajantes

preferiam essa opção a se hospedar em um hotel. Os proprietários podem ganhar renda

alugando uma casa ou mesmo apenas um quarto por um período curto, especialmente se a

propriedade estiver em uma área que seja um destino turístico conhecido. Não está claro

quando esse mercado vai voltar. Mas, caso reapareça, lembre-se de que os aluguéis de curto

prazo são regulamentados e, às vezes, até proibidos em algumas cidades. Verifique o estatuto

da sua cidade antes de anunciar um imóvel em um site como o Airbnb, VRBO ou HomeAway. E

também calcule que limpeza profunda adicional e higienização entre os hóspedes irão

aumentar os custos.

Fontes alternativas de renda imobiliária

Fundos de investimento imobiliário (REITs) , títulos lastreados em hipotecas (MBSs) ,

sociedades de investimento hipotecário (MICs) e grupos de investimento imobiliário (REIGs)

são alternativas de investimento no setor imobiliário. Geralmente são considerados veículos

para obter receita imobiliária, mas têm processos variados para fazê-lo e processos variados

de entrada.