Igreja Católica abraçou “Greve Geral” – Radiografia com Marcos Maracanã

Paralisação em Uberlândia que não pegou

Perceba que estas manifestações são com as mesmas pessoas e com um detalhe uma meia dúzia com todo respeito de revoltados com tudo e todos.

A melhor das manifestações é você apertar o botão verde da urna eletrônica com sabedoria e muita inteligência, além de saber de verdade em quem vai votar. Reforma trabalhista, Reforma Previdenciária… E ai cadê a Reforma Tributária e a Reforma Política?

E a Igreja Católica?

Resolveram abraçar uma causa e desceram o cacete pesado no Governo Temer… Vixi… Até o Papa se recusou a vir ao Brasil… Assim, como é que Temer quer salvação… Ele não entra nem na sacristia. Resultado de 3 anos de Lava Jato é este… Aumento da nossa pressão arterial. É o ódio dos políticos que tomamos e só. Além da percepção de impunidade, afinal, Bunlai e outros serão beneficiados pelo Supremo. O resultado é uma grande piada… Até agora, não vi nada de verdadeiro em devolução de grana, em prisão verdadeira… Essa operação Lava Jato precisa dar um resultado… Os grandes de verdade estão em Brasília aprovando projetos… Que País sem vergonha viu!

Lama

O Ipremu foi intimado a entregar todos os documentos para a CPI que investiga prováveis irregularidades. Estes documentos são datados de 2013 a 2016…Terão que chamar um caminhão para fazer o frete.

Tu trabalharás, mas não se aposentarás! Temer: 171