Idoso que estava desaparecido é encontrado morto no rio Paranaíba

Na manhã desta segunda-feira (06), o corpo do idoso, de 79 anos, que estava desaparecido há dois dias foi encontrado boiando no rio Paranaíba, em Patos de Minas.

Altino Gonçalves Caixeta saiu para dar uma volta no sábado (04), e não foi mais visto. A sobrinha do idoso, foi até a polícia e registrou um boletim de ocorrência de desaparecimento. Parentes e moradores da zona rural foram chamados para ajudar a procurar o idoso e acabaram encontrando próximo ao rio, a bengala e um par de tênis de Altino.

De acordo com o Corpo de Bombeiros as buscas começaram no domingo(05). Outros pertences do idoso foram encontrados às margens do rio. Nesta manhã, o corpo de Altino emergiu próximo à ponte do Bigode, a poucos quilômetros de onde familiares encontraram os pertences do idoso.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para ser realizada a necrópsia e descobrir a real causa da morte. Ainda não sabe se a vítima entrou no rio para tomar banho, se caiu, ou se foi assassinada. A Polícia Civil investiga o caso.