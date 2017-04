Na manhã desta quarta-feira (19), quando um comerciante de 76 abria a joalheria, no Centro de Uberlândia, três homens armados entraram na loja e renderam o idoso. Segundo a Polícia Militar, o comerciante reagiu e entrou em luta corporal com um dos suspeitos. Em seguida, os suspeitos fugiram sem levar nenhum pertence. Imagens do circuito de segurança registraram a ação e vão ajudar na identificação dos suspeitos. Até o momento ninguém foi preso.