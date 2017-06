Idoso é assassinado a tiros

Na tarde desta quinta-feira (29), um homem, de 62 anos, foi assassinado a tiros, no Bairro Dona Zulmira, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Celso Ferreira Silva, estava em seu ponto de comércio, localizado na Rua do Ferro, quando um rapaz entrou e começou a efetuar disparos em sua direção. Celso tentou correr para sua casa, que fica nos fundos do local, mas foi acertado por pelo menos cinco tiros. Celso foi socorrido e levado para o pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Segundo familiares, amigos e vizinhos, o comerciante não possuía desavenças com ninguém ou tinha passagens pela polícia.

O autor e os motivos do crime ainda são desconhecidos.