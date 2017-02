Idosa morre eletrocutada por cabo de energia em Uberlândia

Uma idosa de 64 anos morreu eletrocutada na noite de terça-feira em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no assentamento Glória, perto do Bairro Seringueiras, na MG-050. Quando os militares chegaram ao local, Leonídia Terezinha de Jesus estava caída no chão com um fio próximo às pernas.

A mulher sofreu parada cardíaca e chegou a ser levada para um hospital da região, mas morreu. Ainda segundo os bombeiros, há ligações clandestinas no terreno. Em contato com a assessoria de comunicação da concessionária e aguarda mais informações sobre o assunto.