Idosa é encontrada morta e amarrada dentro de casa no bairro Aparecida

Uma idosa de 72 anos foi encontrada morta em casa na noite deste domingo (22), no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, ela estava amordaçada e amarrada na sala. Todos os cômodos da casa estavam revirados. A polícia foi chamada por vizinhos que sentiram falta da idosa na missa das 16h30, como de costume. Ao chegarem à residência, encontraram as portas trancadas e chamaram um chaveiro. Uma escada foi encontrada nos muros do quintal.

Ela morava sozinha e estava caída no chão da sala, com fio de nylon amarrando os braços e pernas. A princípio, um aparelho de televisão foi levado e nenhuma perfuração foi encontrada na vítima. A polícia também relatou que a idosa estava com um processo de reintegração de posse em aberto de uma propriedade rural que havia sido invadida por um grupo sem terra. A Polícia Civil investiga o caso.