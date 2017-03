Idosa é atacada por enxame de abelhas na área rural de Presidente Olegário

Na manhã desta quinta-feira (02), a Polícia Militar foi chamada por populares que informaram de uma idosa estava caída às margens de uma estrada vicinal, próximo ao perímetro urbano. No local foi encontrada uma idosa de 84 anos, que sempre recolhe lenha próximo à ponte do córrego Saltador, foi atacada por um enxame de abelhas. Os militares tiveram que acender uma fogueira com muita fumaça para espantar as abelhas.

Uma ambulância da Prefeitura foi acionada e socorreu a idosa para o Hospital Municipal de Presidente Olegário, onde recebeu os cuidados médicos e permaneceu internada. A vítima tinha ferrões de arbelhas “cravados” por todo o corpo, principalmente nas partes descobertas, como o rosto e braços.