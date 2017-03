Humorista Diogo Portugal se apresenta em Uberlândia

Espetáculo stand up “Partiu Portugal” acontece no dia 22/3, no Teatro Municipal

Um espetáculo interativo e muito divertido, assim pode ser definido o stand up “Partiu Portugal”, com o humorista Diogo Portugal. A apresentação acontece no dia 22/3, no Teatro Municipal em Uberlândia.

O show traz observações irreverentes sobre vários temas como relacionamento, religiosidade, paternidade entre outros. A grande novidade desta temporada é o chamado “One liner”, um set de piadas curtas sobre assuntos cotidianos. “A intenção do ‘one liner’ é jogar uma observação rápida sobre algum fato e fazer o público voltar para casa pensando. Tudo com muito bom humor, é claro”, conta Diogo Portugal.

Durante a apresentação, o humorista procura dar toques regionais ao texto, incluindo histórias e hábitos comuns aos moradores da cidade que o recebe, permitindo assim uma maior identificação com o público. Para Diogo Portugal, é o ponto alto do show: “a plateia se identifica muito com as histórias e se sente ainda mais parte do espetáculo. O público pode se preparar para rir muito com uma nova visão dos acontecimentos atuais da cidade”, finalizou o humorista.

Sobre Diogo Portugal

Diogo Portugal é um humorista versátil, que vai do stand up comedy aos tradicionais esquetes, encarnando os tipos mais hilários e diferentes, além de criar, interpretar e dirigir seus espetáculos. Com cinco tipos de apresentações diferentes, “Hã?”!, “Senta pra Rir”, “Portugal é Aqui”, “Partiu Portugal” e “Acusticozinho”, ele viaja pelo Brasil levando gargalhadas por onde passa. Na Internet, é um dos humoristas mais vistos, com mais de 20 milhões de acessos em seu canal no YouTube. Organizador do Risorama (maior festival de humor da América do Sul, em Curitiba) e curador do Risadaria (maior festival de humor de São Paulo), procura sempre incentivar o trabalho de novos comediantes. Na TV, se destacou com o personagem Elvisley, o “office boy” do Programa “Zorra Total”, da Rede Globo, e em participações no “Fantástico”. Também é criador e idealizador do “Fritada”, programa que começou na internet e migrou para o canal Multishow.

Serviço

O que: stand up “Partiu Portugal”

Quando: 22/3

Horário: 20h

Onde: Teatro Municipal de Uberlândia

Ingressos: R$25,00 meia / R$50,00 inteira -Doando um litro de leite longa vida paga meia. Vendas: www.megabilheteria.com