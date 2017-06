Hospital Santa Catarina reabrirá em Uberlândia

Deputados pediram soluções e Ipsemg apresentou comprovação dos gastos. Visita ao município será realizada.

Fechado desde agosto do ano passado, o Hospital Santa Catarina de Uberlândia (Triângulo Mineiro) retomará suas atividades. O anúncio foi feito pelo diretor-presidente do Hospital, Placidino Stábile de Oliveira, durante a realização de uma audiência pública da Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta -feira ( ). A reunião foi realizada para discutir o atendimento de urgência e emergência feito por meio do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg).

O presidente da instituição declarou que a situação do hospital é precária desde 2008 e, após análise das pendências jurídicas, técnicas e financeiras, foi encaminhada à Justiça pedido de recuperação judicial, concedido pela 9ª vara cível da cidade no último dia 14. “Temos prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação, que já está pronto, e prevemos que o hospital retome suas atividades nesse prazo. Faremos obras de adequação, demanda antiga da Vigilância Sanitária, e vamos começar a atender, inclusive pelo Ipsemg, apesar da tabela deles não nos atender na totalidade. Sabemos que não cumpriremos plenamente a grande demanda dos servidores, mas atenderemos na medida do possível”, enfatizou.

Autor do requerimento para a realização da reunião, o deputado Rogério Correia (PT) frisou que a situação de Uberlândia é urgente e já se prolonga por muitos anos. “Os hospitais privados não mandaram representantes, o que mostra falta de boa vontade. Mesmo as tabelas de valores pagas na cidade sendo maiores que em outras regiões, os donos dos hospitais não se interessam em atender os servidores públicos. Há esforços por parte do Ipsemg para ampliar o atendimento, mas infelizmente não está se concretizando”, disse.