Hospital Municipal abre processo seletivo em 13 áreas

O Hospital e Maternidade Odelmo Leão Carneiro Sobrinho, por meio da Consesp , abriu processo seletivo para profissionais de nível superior e médio em Uberlândia.

As inscrições terminam no próximo dia 19 de setembro e as provas começam no dia 15 de outubro. As vagas são destinadas ao preenchimento do cadastro reserva de servidores da instituição. O passo a passo da inscrição e o edital completo você encontra no link:

http://www.consesp.com.br/site/index.php?pg=concursos/info&codigo=2920