Hospital de Clínicas receberá 1,9 milhão em equipamentos e insumos

No segundo semestre deste ano, o Hospital de Clínicas de Uberlândia da Universidade Federal de Uberlândia (HCU-UFU) receberá 1,9 milhão em equipamentos e insumos. O acordo, assinado na tarde desta sexta-feira (26/05), estabelece, em forma de doação, o repasse do valor recebido pelo Ministério Público Estadual e Federal de uma ação ganha de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

De acordo com Rodrigo Albuquerque, corregedor do Ministério Público Estadual (MPE), esse não é o primeiro repasse do MPE, pois desde 2011 o HCU vem recebendo repasses de outros TACs. Atualmente, o hospital atende uma região de mais de 4 milhões de habitantes. Assim, “ é natural que quando se obtém recursos que devem ser destinados ao público, ao consumidor, à saúde pública, se procure instituições que atinjam tantas pessoas para aplicar os recursos”, ressalta o corregedor.

De 2011 a 2015, segundo a diretora técnica do HCU, Aglai Arantes, a instituição já recebeu mais de R$ 5 milhões em doações e verbas do MP para melhorias em infraestrutura e equipamentos no hospital. “Em geral, são equipamentos permanentes. Aparelhos destinados ao centro cirúrgico, como mesa cirúrgica, equipamentos de urologia, de neurocirurgia, aparelhos para atender cirurgia cardíaca, como ecocardiograma”, exemplifica Arantes.

A doação dos equipamentos segue o Plano Diretor de Equipamentos. “É um levantamento de todas as unidades e de todos os serviços que o HCU é credenciado para prestar à comunidade e à Secretaria Municipal de Saúde em que se verifica, ao longo dos anos, a necessidade de compra, aquisição ou reposição de aparelhos que vão ficando obsoletos”, esclarece a diretora.

Ao determinar o impacto dessa doação para os usuários dos serviços oferecidos pelo hospital, Arantes garante que esses equipamentos ajudarão na otimização desses serviços. “Vamos girar nossos leitos com mais rapidez, agilizar as internações, então isso tudo já reflete num aumento da assistência para a população. Cada dia que diminuo de internação, com responsabilidade, de pacientes que ficam internados longamente aqui é como se eu estivesse ampliando o leito e aumentando o número de procedimentos”, afirma Arantes.

