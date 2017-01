Horto Municipal tem cerca de 70 variedades de mudas de árvores para doação

O Horto Municipal de Uberlândia conta com cerca de 70 variedades de mudas de árvores para doações aos proprietários de imóveis urbanos e rurais. Atualmente, há 80 mil mudas em estoque e a capacidade média de produção é de 6 mil novas mudas por mês. Dentre as disponíveis para doação estão espécies nativas e frutíferas. Já as ornamentais são exclusivamente para a administração pública cuidar dos canteiros centrais, parques, jardins e praças de Uberlândia.

Segundo o assistente técnico ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico – pasta responsável pelo Horto Municipal –, Anderson Alves de Paula, as mudas são doadas de acordo com o tamanho e as condições da área prevista para a plantação.

“Na área urbana, por exemplo, é preciso verificar onde o proprietário pretende plantar. Se for na calçada, é necessário observar se a rede [energia, telefonia, etc.] passa no local. Já na área rural, é preciso saber se é área de alagamento ou seca, por exemplo. A partir das informações dos locais, os técnicos do Horto sugerem as espécies que seriam melhor para aquela área e o proprietário escolhe a que mais lhe agrada”, afirmou.

Além disso, os técnicos do Horto Municipal orientam os receptores das mudas em relação ao plantio e o cuidado. “O ideal é que, se houver mais de uma árvore no local, a plantação seja a cada 10 metros para não haver problemas depois que a planta crescer”, disse Anderson de Paula.

São recomendadas para a área urbana nas calçadas contra rede (lado oposto dos postes e fiação) árvores de porte maior, como Ipê, Jacarandá, Magnólia e Oiti. Já para calçadas a favor da rede (que possuem transpasse de fiação), podem ser plantadas mudas de pequeno e médio porte, como Flamboyant-mirim, Hibisco, Resedá, Chorão e Quaresmeira.

Um dos objetivos do Horto Municipal ao produzir mudas de espécies nativas é para a recomposição de áreas degradadas, plantio em matas ciliares e nascentes. “A intenção é estimular esse reflorestamento”, afirmou Anderson de Paula.

Para receber uma muda do Horto Municipal é necessário apresentar um comprovante de propriedade, que contenha o número de inscrição do imóvel (urbano ou rural).

Secom