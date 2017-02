Horário de funcionamento do comércio para o Carnaval

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia esclarece aos seus Associados que o Carnaval não é feriado (Lei Federal n°. 662/49 e Lei n°. 10.607/02), porém, no calendário do Município (Decreto 16.866/16), consideram-se os dias 27 e 28 de fevereiro e até às 12 horas do dia 01 de março “ponto facultativo”, o que é aplicável apenas aos funcionários públicos.

Ressaltamos que o comércio local segue o seguinte costume:

Na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, os empregados abrangidos pela categoria do Sindicato do Comércio Varejista estão isentos da obrigação de prestar serviços nesta data, sem prejuízo do salário, em virtude da comemoração do Dia do Comerciário, conforme Cláusula Vigésima Sexta da Convenção Coletiva 2016/2017, do Sindicato dos Empregados no Comércio de Uberlândia e Araguari e o Sindicato do Comércio de Uberlândia.

Na terça-feira, dia 28 de fevereiro é permitido o funcionamento, embora tradicionalmente as empresas de modo geral não têm expediente neste dia.

Na quarta-feira, dia 01 de março, o comércio volta a funcionar em horário normal.

A CDL Uberlândia comunica ainda que nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2017, o SPC – Serviço de Proteção ao Crédito atenderá exclusivamente através da internet, pelo site (www.cdludi.org.br) ou através da URA (Unidade de Resposta Audível), meio disponível a todos os Associados, 24 horas por dia pelo telefone 0800-724-2030.

Em caso de dúvidas, o Associado poderá obter os esclarecimentos necessários através do telefone 3239-3413.

SerifaComunicação