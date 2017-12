Homens roubam salaminho e catuaba para festa

Para fazer uma festa, na madrugada desta quinta-feira (7), oito homens protagonizaram um roubo inusitado. Eles furtaram vários pacotes de salaminho e uma garrafa de catuaba em uma loja de conveniência que fica em um posto de gasolina no centro de Araxá, no Alto Paranaíba. Os suspeitos foram presos na casa de um deles, enquanto usufruiam da comida e bebida roubadas, durante uma festa.

De acordo com a Polícia Militar, um funcionário da loja disse ter visto um dos suspeitos, de 26 anos, colocar vários pacotes de salaminho dentro da roupa. Ele também escondeu a garrafa da bebida. Enquanto ele roubava, um comparsa tentava distrair o funcionário. Quando os dois saíram do estabelecimento, eles se juntaram a mais seis homens e fugiram, por volta das 2h da madrugada.

A vítima acionou a Polícia Militar que teve acesso as imagens das câmeras de segurança do local e descobriu as característica e vestimentas dos ladrões.Os militares fizeram um rastreamento e encontraram um suspeito de 26 anos chegando em sua casa. Ele estava com a mesma roupa de quando cometeu o furto. Ele foi preso e indicou que os produtos estavam na casa de um outro suspeito. O preso disse ainda que todos os filmados estavam no local e consumindo o produto.

Quando os policiais chegaram na casa indicada encontraram os outros sete participantes do roubo, os pacotes de salaminho e a garrafa de catuaba. Os suspeitos, dois de 29 anos e os outros de 18, 24, 25, 28 e 32 anos que estavam na casa foram presos. Na residência, a polícia encontrou oito pacotes de salaminhos intactos e também uma substância semelhante a maconha.

Os produtos roubados e a suposta droga foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araxá, junto com os oito presos. As investigações do caso ficarão por conta da Polícia Civil.