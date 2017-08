Homem é preso e quebra viatura da PM

Um homem foi preso no último domingo (27) nas imediações do Terminal Rodoviário de Patos de Minas acusado de ameaçar as pessoas e obrigarem que elas lhe dessem dinheiro. No caminho para a Delegacia, ele quebrou a viatura da Polícia Militar.

Segundo os policiais que registraram a ocorrência, Wellington Silva Teixeira, de 30 anos estava estava bastante agressivo e ameaçando as pessoas. Foi até que ele encontrou um policial militar em horário de folga.

O policial determinou que Wellington saísse dali e parasse de ameaçar as pessoas, mas ele não obedeceu. Uma viatura foi acionada. Wellington foi encontrado na rua Espírito Santo e reagiu à prisão. Exaltado, o homem passou a chutar a viatura, quebrando a grade e o vidro.

Wellington disse que deixou o Presídio há apenas alguns dias. O rapaz informou que está morando na rua e negou que estivesse extorquindo as pessoas. Preso em flagrante, além de ameaça e perturbação, ele vai responder também por dano ao patrimônio.