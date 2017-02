Homem morto a facadas é encontrado na rua pelos moradores

Na madrugada deste sábado (25), um homem de 37 anos foi assassinado com cerca de 30 perfurações de faca pelo corpo. O homicídio foi registrado por volta das 5h30, no Bairro Alan Kardec, em Araguari. De acordo com o Corpo de Bombeiros a vítima apresentava hemorragia e já estava sem os sinais vitais. Foram constatadas várias perfurações nos membros superiores, na região do tórax e um corte profundo no pescoço. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para passar pela necropsia. Até o momento ninguém foi preso.