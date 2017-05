Homem morre após ser espancado com pedaço de concreto

Na madrugada desta terça-feira (08), um morador de rua foi espancado até a morte em Araguari. A Polícia Militar estava patrulhando pela Avenida Batalhão Mauá, no Bairro Santa Helena, no horário do fato, Leandro Souza, 36 anos, foi flagrado pelos militares saindo de trás de um arbusto montado em uma bicicleta, sujo de sangue. De acordo com a Polícia, ele estava debaixo da árvore, e quando avistou a polícia, saiu do local, pulou vários muros de residências a três quarteirões e foi capturado e preso.

A vítima estava com as calças arriadas até os joelhos, deitada de bruços e irreconhecível. Com um pedaço de concreto foram dadas várias pancadas na cabeça da vítima. O suspeito contou que a vítima era um morador de rua conhecido como Barba, mas nega ter praticado o homicídio.