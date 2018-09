Homem mata mulher, ri do crime e diz que queria ter cortado o pescoço dela

A Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos, a companheira dele de 21 anos e apreendeu um adolescente de 16 anos pelo assassinato da mulher encontrada esfaqueada nesta manhã no bairro Lagoa Grande. O homem que planejou a morte confessou o crime com frieza e riqueza de detalhes e chegou a dar gargalhadas ao falar do assassinato.

Darley Campos Cardoso, de 20 anos, foi preso na Orla da Lagoa Grande pouco depois do crime. Foi ele que planejou o homicídio. Na Delegacia, Darley contou com riqueza de detalhes a forma como a mulher foi assassinada. A frieza demonstrada por ele impressionou.

A vítima foi identificada como Amanda Silva Abreu. Darley disse que esta mulher teria lhe furtado uma bicicleta e por isso planejou a sua morte. Ele pegou as facas com a namorada Viviane Amaro Samara, de 21 anos, chamou o adolescente e os dois foram até o local cometer o crime.

Darley contou que a mulher estava mantendo relação sexual com outro homem quando eles chegaram para cometer o crime. Eles expulsaram o acompanhante da vítima e começaram a esfaqueá-la. Foram vários golpes. “Nóis deu foi altas facadas. A faca era gorda. Não queria entrar”, afirmou Darley.

Uma das facas usadas pelos suspeitos ficou com a ponta toda torta. A outra quebrou. Darley disse que Amanda suplicou para não ser morta. Ela disse que estava grávida. Mas os apelos não foram atendidos. Darley estava cego de raiva. A frieza com que ele confessa o crime impressiona.

“Vou te confessar procê, na faca eu nunca matei não. Foi a primeira vez. Mas foi uma onda demais boa. Cê sente o sangue quentinho assim na mão. O trem é doido sô! Darley disse que ia cometer um crime ainda mais cruel. Mas que faltou tempo.

“Nós íamos cortar a cabeça dela. Faltou tempo. Os vizinhos caguetou uai! Cêis viu que tinha um poço lá. Nós íamos tacar ela lá dentro. Cêis nunca mais ia ver ela. Só a carniça”, contou friamente Darley logo após ser preso pela Polícia Militar.

Assista ao vídeo: