Homem fica refém por mais de 4 horas em residência

Por volta de 10h30 da manhã, desta quarta-feira (22), a polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros de Uberlândia atenderam uma ocorrência em que duas pessoas do sexo masculino discutiram e uma delas foi feita refém, no Bairro Tubalina.

De acordo com a Polícia Militar, os dois estavam jogando baralho quando ocorreu o desentendimento. O local foi todo cercado e a família do autor chamada para ajudar na negociação. Em seguida, o autor disse que só o soltaria quando o pai dele, que mora em Monte Carmelo, chegasse. Os policiais entraram em contato com o pai do autor e, quando ele chegou, a vítima foi libertada e o indivíduo levado à delegacia. A vítima foi levada pelo Corpo de Bombeiros, sem ferimentos.